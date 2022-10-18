比亚迪预计季度利润大幅增长

比亚迪预计第三季度利润增幅将高达365%，因巴菲特支持的这家中国电动汽车制造商有望避开供应链的制约，并抓住强劲的市场需求。

彭博社报道，总部位于深圳的比亚迪星期一（10月17日）说，第三季度净利润将在55亿元至59亿元人民币（下同，约11至11.6亿新元）之间，为历史最高水平。比亚迪受益于自己生产电池和半导体，避免了特斯拉等同行遭遇的供应链中断。

比亚迪在业绩预告中表示，该公司新能源汽车，包括电动汽车和混合动力汽车的销量保持强劲增长，持续创下历史新高。这“推动盈利大幅改善，”有效的缓解了“上游原材料价格上涨带来的盈利压力”。

此前，比亚迪报告了强劲的上半年业绩，净利润同比增长两倍至36亿元，达到预告区间的高端。不过，在巴菲特的柏克夏第三季度减持股权之后，该公司仍有一些不确定性。

根据公告，比亚迪还预计今年前三季度净利总额最高95亿元，同比增长289%。

比亚迪第三季度销售了537164辆电动汽车和混合动力汽车，同比增长197%。总销量轻松超过特斯拉，但后者仅销售纯电动汽车。

电动汽车需求的增长正在提振整个行业。领先的电池生产商宁德时代在上星期一（10日）说，由于对汽车行业的电池销售旺盛，第三季度净利润可能同比增长200%。韩国电池生产商LG Energy Solution Ltd.报告第三季度利润和销售轻松超过预期。

比亚迪在香港上市的股票星期一下跌1%；今年累计下跌约28%。