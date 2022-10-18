李克强参加甘肃团讨论：落实稳经济一揽子政策 保持经济运行在合理区间

中国国务院总理李克强星期一（17日）上午在参加中共二十大甘肃代表团讨论时说，当前中国经济正回稳向上，要深入落实稳经济一揽子政策，保持经济运行在合理区间。

李克强以甘肃党代表出席该团在中共二十大的讨论。

据新华社报道，李克强在参与甘肃团讨论时说，完全赞成中共习近平代表十九届中央委员会向大会所作的报告。报告总结了过去五年的工作和新时代十年的伟大变革，阐述了开辟马克思主义中国化时代化新境界、中国式现代化的中国特色和本质要求等重大问题，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略部署，是指引未来的纲领性文献。

他说，十年来党和国家事业取得举世瞩目成就，是在以习近平为核心的党中央坚强领导下、在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下全党全国各族人民团结奋斗取得的。全面学习贯彻党的二十大精神，必须深刻认识新时代新征程中国共产党的使命任务。团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，是中国共产党的中心任务。

李克强指出，发展是党执政兴国的第一要务。要完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，建设现代化经济体系，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。当前中国经济正回稳向上，要深入落实稳经济一揽子政策，保持经济运行在合理区间。

李克强说，全面学习贯彻党的二十大精神，必须坚定不移推进改革开放。坚持社会主义市场经济改革方向，坚持和完善社会主义基本经济制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。坚持两个“毫不动摇”，弘扬企业家精神。深化简政放权、放管结合、优化服务改革，打造公平竞争市场环境。推进依法行政，保障和促进社会公平正义。推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。维护人民根本利益，在发展中保障和改善民生，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

李克强说，要高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，干字当头、担当进取，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

在李克强参与甘肃团讨论并发表讲话之际，中国国家统计局宣布推迟发布第三季度国内生产总值（GDP）数据。

据《华尔街日报》报道，GDP数据与社会消费品零售总额、房地产销售和固定资产投资等主要经济指标，原定于星期二（18日）发布。中国国家统计局17日下午在官网上被标记为“延期”。该网站未解释推迟原因，也未说明数据将在何时发布。