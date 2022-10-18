中国多家航司恢复或增开国际航线

中国多家航空公司自10月以来宣布陆续恢复及增班国际航线，航点涉及亚欧美多个城市。

据澎湃新闻报道，记者从包括中国东航、南方航空、海南航空在内的多家航司获悉，为尽快落实中国国务院关于有序增加国际客运航班数量等相关要求，航司迅速制定航班恢复方案，陆续恢复及增班多条国际航线。

据悉，民航局从10月30日起将迎来冬春换季航班计划调整。

中国东方航空官方微博宣布，计划10月底每周客运国际航线将增至42条108班，包括飞往东京、首尔和迪拜等航线，当前每周有25条54班国际航线。中国南方航空将于月底恢复飞往东京、雅加达、迪拜、马尼拉和曼谷等地的国际航线。

中国国航9月底已恢复从多地飞往马尼拉、雅加达、东京、雅典、温哥华和洛杉矶的航线。海南航空10月15日微博宣布，11月6日起重庆与罗马航线每周将加密至两班。

中国国常会5月底提到“有序增加国内国际客运航班，制定便利外企人员往来措施”后，多个中国航司于6月起宣布复航国际客运航线。

在今年7月民航局发布会上，民航局运输司副司长徐青表示，考虑到海外留学生回国等国际人员往来需求，民航局在国务院联防联控机制统筹下，有序恢复国际定期客运航班的工作，加快推进国际航空市场的恢复。