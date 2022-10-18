中国楼市前景未见明朗 垃圾债券价格跌至历史新低

中国房地产市场销售未有明显改善，旭辉控股等开发商的债务压力也在加剧，令中资垃圾美元债券价格跌至历史新低。

彭博指数显示，以地产债为主的中资高收益美元债券价格星期一（10月17日）下跌0.6%，在连跌五天后达到55.7美分，跌破8月份的纪录低点56美分。

此前中国密集出台的稳楼市政策未明显刺激销售复苏，国庆假期期间，20座重点城市新建商品住宅成交面积较去年假期下降38%。假期结束后不久，刚通过国家支持取得融资的旭辉控股再爆出未能兑付港元可转债利息款，构成违约。这为投资者再次敲响了民营房企的警钟。

汇丰银行分析师郭米雪（译音）等人在报告中写道，中国住房市场将经历一个L形的复苏，这仅有利于最优质的国有企业以及数量有限的能够坚持下去的私营企业。市场已经逐渐失去耐心，不愿相信私营地产开发商可能幸存的前景。

中共总书记习近平在中共二十大开幕的讲话中强调，发展是中共执政兴国的“第一要务”，要求加快科技自立自强，并暗示不急于推进清洁能源转型，但对疫情清零和“房住不炒”的政策并无转向。

美元债券连跌之际，中资地产股也易跌难涨。彭博行业研究（BI）中资地产指数上周跌至逾十年低位，今年以来已跌约40%。龙光集团和旭辉控股在此间的表现最差，两公司市值今年均跌掉约90%。