中国六大行前三季度新增贷款9.5万亿元人民币

中国国有六大行相继发声，强调将发挥大行支柱作用，加大投融资投放力度，支持实体经济行稳致远。同时，六大行前三季度新增人民币贷款合计约9.53万亿元（下同，约1.88万亿新元），约占前三季度全部人民币贷款增量18.08万亿元的一半以上。

财新网星期一（10月17日）作出上述报道，并称此次六大行密集发布发声，意在稳定市场。

新增人民币贷款方面，工商银行前三季度境内人民币贷款余额比上年末净增加2.2万亿元，同比多增4573亿元；农业银行新增2.2万亿元；建设银行新增2.1万亿元，同比多增近5200亿元；中国银行新增1.69万亿元，达17.41万亿元，增长10.78%；邮储银行增量创历史同期新高，新增6977.70亿元，同比多增426.75亿元，总额达7.15万亿元；交通银行新增6444亿元，增幅10.63%，同比多增950亿元。

中国人民银行上星期二（11日）晚发布的2022年前三季度金融数据颇为亮眼，前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元；9月人民币贷款增加2.47万亿元，同比多增8108亿元，较8月1.25万亿元的水平几乎翻倍。尽管9月的金融数据通常会出现季节性高位，但这一数字依旧远超此前的市场预期。

根据前述公告，六家大行前三季度新增人民币贷款合计约9.53万亿元，约占前三季度全部人民币贷款增量18.08万亿元的一半以上。

工商银行公告强调，前三季度为实体经济新发放5万亿元以上投融资，助力稳住经济大盘，金融服务适应性、竞争力和普惠性明显提升，具体表现在保持新增投融资快速增长、优化信贷结构、有序引导实体经济融资成本下降这三个方面。

中国银行积极发挥人民币跨境结算主渠道银行作用，前三季度境内机构办理国际结算业务约2.6万亿美元，市场份额稳居同业首位；境内机构办理跨境人民币结算超7.6万亿元，同比增长20%以上，继续保持行业领先优势。