得益于对华供应增加 俄天然气巨头出口本月以来略增长

随着对中国的供应增加，俄罗斯天然气工业股份公司（简称俄气）对主要海外市场的天然气日均出口量本月以来小幅增加，而对欧洲的供应依然受限。

据彭博社报道，欧洲天然气价格今年已飙升逾80%，随着当地供暖季临近，这家俄罗斯天然气巨头的交付情况受到欧洲交易员和决策者的密切关注。尽管欧洲天然气库存填充率已达90%以上，而且德国已提前达成储气目标，但该国监管机构仍称这不足以保证最冷月份的供应。

彭博星期一（10月17日）根据公开数据计算得出，该公司10月1至15日期间，向海外日均出口1.6亿立方米，较9月份增加2.1%。今年以来，俄气对主要海外客户的交付量同比下降41%，至893亿立方米。

10月份上半月，通过乌克兰的日均流量为4200万立方米，而通过土耳其溪（TurkStream）输往欧洲的日均流量约为2800万立方米。俄罗斯对欧洲的总出口仅为2月末入侵乌克兰之前水平的五分之一多一点。

根据俄气，通过西伯利亚力量（Power of Siberia）输往中国的天然气“经常”超过每日合约量。

根据彭博计算，俄气10月份上半月的天然气日均产量为9.4亿立方米，比一个月前增长近12%。其今年的产量已同比下降18%，至3274亿立方米。