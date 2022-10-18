中国欲重金聘英空军飞行员 触发威胁警报

中国重金礼聘现役和退役英国皇家空军飞行员，触发“威胁警报”。英国国防部情报部门对中国的做法表示关切，担心会影响英国和西方国家的利益。

综合英国《卫报》和天空新闻网星期二（10月18日）报道，英国国防部情报部门发布罕见的“威胁警报”，称中国军方正试图招募现役和前英国皇家空军飞行员，以协助训练解放军飞行员，并提供丰厚的招募配套。

英国官员对中方的做法表示“关注和反对”，并称这么做“对英国和西方的利益构成威胁”。尽管他们没有明确禁止退役飞行员提供培训课程，但他们旨在采取措施“风险控管”。

据悉，有约30名战机和直升机前飞行员已通过包括一家驻南非的飞行学院（TFASA）等第三方猎头机构，接受中国提供的优渥配套，为中国空军服务。这些飞行员获得的优渥配套约年薪24万英镑（38万7742新元）。

上述“威胁警报”的发布是为提醒英国飞行员，不要向中国军方透露任何敏感信息，并要求被接触者告诉英国国防部事发经过，以便进行监控。到目前为止，没有证据显示任何前英国皇家空军飞行员在向中国提供培训时违反了《官方保密法》（Official Secrets Act），但西方官员表示，他们正在通过发布警报“采取措施以降低这类风险”。

第三方猎头机构从2019年开始接触现役和前英国皇家空军飞行员，但据悉自冠病疫情限制措施结束以来，中国已加快招募步伐，不单只面向英国，也向其他西方国家的现役和前飞行员招手。

英国国防部发言人说：“我们正采取果断措施，制止试图通过猎头方式招募英国现役和前飞行员赴华训练解放军飞行员的计划。”