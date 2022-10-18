蔡英文“社群之夜”1100名额10分钟被抢光

台湾总统蔡英文“社群之夜”将于月底主办，1100个名额10分钟内被抢光。

据台湾《联合报》星期二（10月18日）报道，执政的民进党将在下星期五（10月28日）举办台湾总统蔡英文“社群之夜”，号召年轻人相挺“18岁公民权”，也为年底九合一地方选战加温。

该活动星期一（17日）晚在蔡英文官方LINE账号开放报名，吸引破2万人涌入报名，10分钟内1100名额即抢光。

民进党网络社群中心主任范纲皓说，“社群之夜”要凸显今年台湾九合一选举，同时有18岁公民权的复决投票，用“转大人”代表年轻人要争取公民权的意涵。

范纲皓说，“社群之夜”是希望透过线上线下串连，和年轻网络世代沟通，邀请支持者不只要出来参加活动，更要在11月26日站出来投票。

范纲皓也说，活动卡司除了民进党台北、新北、基隆和桃园（北北基桃）市长参选人陈时中、林佳龙、蔡适应和郑运鹏之外，还有郑家纯、呱吉、焦虑主妇及随性乐团、沈文程、影子计划等嘉宾。现场也安排粉丝互动桥段，与会者将获得限定版专属纪念品。

蔡英文更独家在社交平台Instagram释出郑家纯宣传短片，一起宣传“社群之夜”。范纲皓预告，只要锁定蔡英文的Instagram，就会解锁其他影片，邀请大家追踪总统蔡英文的各个社群平台。

民进党发言人黄世杰则说，民进党接续将举办大型造势活动，同样也会透过社群平台邀请民众报名，欢迎大家关注蔡英文、民进党脸书、LINE与Instagram，不错过最新活动讯息。