习近平：中国式现代化既是最难 也是最伟大

中国官媒披露，中共总书记习近平参加二十大广西代表团讨论时说，中国式现代化“既是最难的，也是最伟大的”。

习近平星期一（10月17日）参加他所在的广西代表团讨论。中共十九大时，习近平是在贵州当选党代表，二十大则是在广西当选党代表。

据中新社报道，习近平在参加讨论时表示，中国式现代化是人口规模巨大的现代化，不同于几十万人、几百万人、几千万人的现代化，而是十四亿多人口的现代化。“我们的现代化既是最难的，也是最伟大的。从这个角度看，紧紧依靠工人阶级是必不可少的，工人阶级代表先进生产力。”

习近平也回忆起当年在福建工作的往事。他说，自己曾带队去国外考察产业发展，几十年过去了，如今中国制造远销海外。“曾几何时啊！这就是中国的发展变化。”

习近平说：“工人阶级也要不断提高自己的素质和觉悟。过去码头都是人拉肩扛，现在是智能化操作集装箱。要重视发展职业技术教育。不能瞧不起产业工人，一定要看实际贡献！我们这些年一步一个脚印，真正在添砖加瓦建设中国特色社会主义现代化强国大厦的人，他们都是值得我们尊敬的。而且我们要思考和研究怎么去培养他们、发挥他们的作用，这个才是重要的。”

据报道，习近平在讨论时还回忆道：“记得当年我到农村去，当地‘秀才’跑我那儿来宣讲，说‘咱们今后现代了，那都不一样了，楼上楼下电灯电话，包子饺子肉丝肉片’。”

在谈到中国共产党的中心任务时，习近平表示，“前一段时间我们聚焦小康，解决了绝对贫困。现在聚焦在‘两步走’上，以中国式现代化全面推进民族复兴”。

他并说：“当前最重要的任务，就是撸起袖子加油干，一步一个脚印把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效。这也是我们在建成小康社会，彻底解决绝对贫困问题之后新的承诺。”

习近平也说：“我和大家一样，是一名普通共产党员。我们就是实实在在把事情做好，就是把党中央决策部署好好结合各地实际去贯彻落实。因为信任党中央，信任中国特色社会主义，就好好把我们的事情做好。”

