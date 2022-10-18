国际刑警组织拒授观察员地位 台外交部批政治考量凌驾专业

国际刑警组织秘书长斯托克（Jurgen Stock）在大会前夕记者会上表明，不会授予台湾观察员地位。台湾外交部回应称，国际刑警组织以政治考量凌驾警政专业，无视台湾参与国际刑警工作的实际需要及期盼有意义参与国际刑警组织的务实诉求，外交部对此表达高度遗憾与严正不满。

第90届国际刑警组织（INTERPOL）大会于10月18日至21日在印度新德里召开，台湾虽积极争取，仍未能参与。

据台湾外交部官网星期二（10月18日）消息，台外交部重申，“台湾是主权独立国家，民主台湾与威权中国互不隶属，台湾绝非中华人民共和国的一部分，中国也无权在国际场域代表台湾”。台湾警政系统向来“独立”于中国大陆之外，完备且运作有效；身为国际警政社群重要的一员，台湾有高度意愿与优异能力为国际共同打击跨国犯罪做出贡献，却因为中国大陆的蛮横阻挠，无法与国际刑警组织建立直接即时的情报交换，影响台湾实质参与全球打击犯罪的警政安全合作。



台外交部将持续协同内政部警政署刑事警察局积极进洽各国以各种方式助台湾，包括洽请友邦为台湾致函发声，以及促请理念相近国家透过多元方式予台湾支持。

台外交部将继续努力向国际宣达台湾争取参与国际刑警组织的决心，即使面对挑战与困难，台方不会放弃，将持续争取国际社会更多声援及更坚定支持台湾，共同打击跨国犯罪，建构更安全的世界。

另据台湾《自由时报》报道，国际刑警组织成立于1923年，总部位于法国里昂，是仅次于联合国的全球第二大政府间国际组织，并是全球最大打击与防制犯罪的警察合作平台，现有194个会员国。在中华人民共和国1984年成为国际刑警组织中国唯一合法代表后，台湾自此被排除在外。

国际刑警组织德国籍秘书长斯托克17日在印度举行的新闻发布会上说：“1984年国际刑警组织大会承认中华人民共和国为中国的唯一代表。由于国际刑警组织承认台湾是中国的一部分，并且中国是国际刑警组织的成员，因此不能给予台湾观察员地位。”

斯托克也说，1984年之后，国际刑警组织和“中国台湾”警政系统之间存有透过国际刑警组织机制交换情报的相关安排。