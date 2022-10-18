调查：近七成中国退休人员再就业意愿强烈

中国人力资源服务商前程无忧面向达到退休年龄的求职者进行访谈与调查，发现近七成中国退休人士有强烈的再就业意愿。

据新浪网报道，前程无忧于星期一（10月18日）发布了《2022老龄群体退休再就业调研报告》。

报告显示，68%的中国退休人员有强烈的就业意愿。男性愿意进入再就业市场的比例比女性高出4.9个百分点。

重返就业市场的老年人中，46.7%老年人重返就业市场为寻求个人和社会价值，34.3%求职者通过再就业补贴家用、增加收入来满足更高层次的消费需求，19%求职者希望发挥一技之长，继续追求职业发展。

大多数老龄群体倾向于本地就业而不是跨城工作。只有18.4%的老龄求职者处于跨城工作状态，其中分别有32%和29.6%的人工作在如成都、杭州、重庆等新一线城市和一线城市。

报告显示，八成老年人通过线下渠道求职。其中，58.3%的求职者通过朋友、熟人、亲戚家人的介绍实现再次就业；19.3%的求职者会实际到店询问招工需求；10.7%通过本地人才市场和专场招聘会求职就业。同时，主流招聘平台也是退休老人再就业的重要渠道，占到11.7%。

老龄求职者在找工作的过程中，面临的最大挑战是年龄限制，41.3%的老龄受访者曾因“年纪大”被公司拒之门外。除此之外，分别有28%和16.3%的受访者表示精力不够旺盛、没有专业技能是再就业中面临的难题。

报告还显示，35.7%的子女对父母再就业表示支持；25.3%子女不想让父母继续工作受累，认为退休后应该歇息；24.7%表示心疼父母；仅有7.3%的后辈认为老年人再就业一定程度上抢占了年轻人的工作机会。

报告认为，老年人再就业是相互选择的结果，用人单位愿意接受老年人，既有成本考虑也有岗位考量。有些岗位年轻人不感兴趣也嫌工资低，对于部分不需要高强度体力和复杂技术的岗位，返聘老年员工更是现实选择。

中国男性的法定退休年龄为60岁，女性干部为55岁、女性工人为50岁。