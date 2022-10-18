港科大校长史维离任前致函师生道别

香港科技大学校长史维离任前，致函全校师生道别、致谢。

综合网媒“香港01”和《明报》报道，史维星期三（10月19日）较原定任期提早一年卸任，留下的空缺将由科大前副校长、港区全国人大代表叶玉如填补。

史维星期二（18日）离任前夕，向科大师生发表离别感言。他称，自己过去走过了一段非凡的旅程，并向同事、校友及学生致谢。他为自己发挥重要作用，与科大人经历毕生难忘的各种活动感到荣幸。

他说，科大体现了香港对高等教育的雄心及追求，同时也成为新思维及经济发展的引擎。

史维指出，早在香港流行创新、创业及独创性前，科大已实践了相关理念，科大的教职员、学生及校友便是例子。他解释，即使未提供相关学位，但不少科大校友已成为老师、歌手、艺人、厨师、机师或运动员，以自己的方式发光发热。

他也称，科大现有两个校舍，分别位于清水湾及广洲南沙。即使两个校舍的财务、法律不同，但仍会努力实现科大愿景，使两校的教育、研究、社会贡献融入，令科大成为全球高等教育的开拓者。

史维说，他衷心希望科大继续引领真诚、自信及开放的学术氛围，此有赖所有人的智慧、自我期望和互相尊重。

综合“香港01”和立场新闻报道，史维是出生台湾的美籍航天学者，2010年8月加入科大，出任首席副校长，执掌大学的学术事务，2018年9月1日起出任科大校长，任期原本在2023年8月才结束。

史维任内经历2019年反修例抗争事件。科大学生周梓乐2019年11日4日凌晨在警方驱散抗议者期间坠楼，最终不治身亡。

《香港国安法》实施前，香港五所大学的校长在联署声明中说，理解订国安法的必要性，史维并未参与联署，去年11月决定请辞，今年10月19日卸任。

科大校董会今年5月一致通过委任叶玉如为该校第五任校长，任期从10月19日起生效。叶玉如为科大自1991年创校以来首任女校长。