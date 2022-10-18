海归派教授受委接任香港岭南大学校长

香港岭南大学校董会星期一（10月17日）通过遴选委员会的建议，委任城市大学数据科学学院院长兼数据科学讲座教授秦泗钊为下一任校长，任期五年。

据网媒“香港01”报道，秦泗钊17日中午首度公开会见岭大师生及校友，岭大校董会主席姚祖辉及现任校长郑国汉也出席会面。

校董会主席姚祖辉指出，秦泗钊是公认的高等教育界领袖和享誉国际的杰出学者，对中国大陆、美国和香港的教育制度有深厚认识，在其学术范畴也是活跃和优秀的研究人员，校董会认为他是适合的校长人选领导大学前进。

岭大现任校长郑国汉则祝贺秦泗钊教授获得委任为岭大校长。郑国汉认为，凭借秦泗钊在高等教育界的丰富经验以及在数据科学与相关领域的深厚造诣，一定能带领岭大更上一层楼。

会面期间，有学生关心秦泗钊如何看待校方与学生的沟通，他回答称很愿意与学生沟通。 有学生问及学生会的地位，秦泗钊提到在清华大学就读时曾任学生会副会长，因此认为“学生会对学校重要”，还提到他的官邸非常大，只有他一人居住，所以非常欢迎学生“串门子”，并希望可恢复“校长食早餐”的优良传统。

根据岭大在内部电邮附上的履历，秦泗钊为山东人，现年59岁，1984年在北京清华大学自动化系（Department of Automation）先后修完学士和硕士学位，随后到美国马里兰大学学院市分校进修，并在1992年获得化学工程博士学位。他加入城大之前，曾任美国南加洲大学工学院副院长及香港中文大学（深圳）副校长。

秦泗钊将接替明年8月31日任满后荣休的岭大现任校长郑国汉，岭大也继港大和理大之后，香港第三所由“海归派”大陆人掌舵的大学。

翻查资料，香港目前八所资助大学的校长中，半数由香港人担任，包括获香港中文大学续任三年的段崇智、香港浸会大学校长卫炳江、香港科技大学候任校长叶玉如和香港教育大学候任校长李子建，其余校长或候任校长大部分均来自世界各地，当中香港城市大学候任校长梅彦昌来自新加坡国立大学、香港理工大学校长滕锦光来自浙江温州，以及香港大学校长张翔则生于江苏南京。