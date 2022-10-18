新一届中央委员会和中纪委名单交二十大代表团酝酿

王纬温 北京报道

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中共二十大主席团星期二（10月18日）举行第二次会议，通过了二十届中央委员会委员、候补委员候选人预备人选建议名单。但目前尚不清楚最新一届中央委员会的选举，是否将延续过去几届中共党代会以“差额选举”的方式进行。

据官媒新华社报道，中共总书记习近平星期二下午在北京人民大会堂，主持二十大主席团第二次会议。会议通过将十九届中央委员会报告、中纪委工作报告，以及中共党章修正案等三份决议草案，提交各代表团讨论。

会议并通过了二十届中央委员会委员、候补委员和中央纪律检查委员会委员候选人预备人选建议名单，提交各代表团酝酿。

会议还通过了经各代表团酝酿的大会选举办法；同时也通过了监票人、总监票人名单，待正式选举时提请大会通过。

二十大新闻发言人、中宣部副部长孙业礼10月15日在二十大首场发布会上，曾介绍二十大选举相关的准备工作。

他说，中共中央成立专门工作班子，习近平担任领导小组组长，在政治局常委会领导下，负责新一届中央委员会和中央纪律检查委员会委员人选的推荐、考察、提名工作。在这个基础上，经中央政治局常委会会议和中央政治局会议讨论，提出候选人预备人选建议名单，提请二十大主席团审议。

二十大星期六（10月22日）闭幕当天，2300多名二十大代表以及特邀代表，将选出二十届中央委员会和中央纪律检查委员会。二十大代表中将有约200人被选为中央委员会委员，另有约170名候补委员。新一届中央委员会将选举25人进入政治局。

在过去几届中共党代会中，中央委员会的选举以“差额选举”方式进行，即候选人数多于应选人数，意味着竞争，因此被视为中共党内民主发展的观察指标之一。选举的差额比例也呈现逐届稳步提升趋势，从2002年十六大的5.1％，提高到十七大时的8.3％，再到十八大时的9.3％。2017年十九大也实行差额选举，但没有公布比例。