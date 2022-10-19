中国裁军大使吁美俄大幅、实质削减各自核武库

中国裁军大使李松在联合国提出七点主张，其中包括提议美国和俄罗斯都大幅、实质削减各自核武库。

据中新社报道，李松星期一（17日）在联合国大会裁军与国际安全委员会专题讨论中发言。他说，中国一贯主张全面禁止和彻底销毁核武器，最终实现无核武器世界目标。《不扩散核武器条约》（NPT）无限期延长，不意味着核武器国家得以永远拥有核武器。

李松说，当前，全球战略安全环境持续恶化，霸权主义、强权政治，冷战思维、意识形态划线，大国竞争、阵营对抗这样的理念和政策，严重威胁国际和平与安全。核武器作用、核战争风险等问题再度引起国际社会高度关注。核裁军何去何从，联合国需要答案。

他说，中国有七点主张。第一，国际社会应践行真正的多边主义，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观。大国，特别是核武器国家，必须摒弃战略竞争、以意识形态划线、阵营对立对抗理念，放下独享安全、绝对安全的执念，不将本国安全凌驾于他国安全之上，不利用核武器称王争霸、欺凌胁迫无核武器国家。

第二，美国和俄罗斯作为依然拥有最庞大核武库的核超级大国，应继续履行核裁军特殊、优先历史责任，以可核查、不可逆、具有法律约束力的方式，进一步大幅、实质削减各自的核武库，为最终实现全面、彻底核裁军创造条件。

第三，核武器国家应对有关核战略与核政策作出切实调整，降低核武器在国家安全政策中的作用，承诺不首先使用核武器，不把任何国家列为核打击目标，不将核武器瞄准任何国家，无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国呼吁五核国缔结“互不首先使用核武器条约”，并积极推动日内瓦裁谈会谈判缔结对无核武器国家提供“消极安全保证”的国际法律文书。

第四，“核共享”与NPT宗旨和原则背道而驰，不应鼓励、不得扩散。与核武器国家结盟的无核武器国家，与其他无核武器国家具有很重要的不同之处，安全诉求也并不完全一致。

第五，今年1月，五核国领导人发表《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》，申明“核战争打不赢也打不得”。这一历史性声明及时发表，对防止核战争、维护全球战略稳定具有重要深远意义，必须得到严肃认真的恪守。

第六，必须坚决抵制损害国际核不扩散体系的错误做法。个别核武器国家把地缘政治利益凌驾于核不扩散目标之上，奉行双重标准和实用主义，与无核武器国家开展违背NPT目的和宗旨的核潜艇合作，并企图在亚太地区复制“核共享”。

第七，NPT缔约国应以新一轮审议周期为契机，坚定维护条约权威性和有效性，进一步加强国际核不扩散机制，推动NPT服务和平与发展。努力推动《全面禁止核试验条约》早日生效，加强履约准备工作，恪守“暂停试”承诺。支持日内瓦裁谈会在全面平衡工作计划基础上，根据“香农报告”所载授权启动“禁止生产核武器用裂变材料条约”谈判，通过具有法律约束力的方式实现禁产目标。

