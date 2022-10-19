港青将可利用父母BNO身份申请移居英国

英国政府正式推出入境规则修订，扩大简称 “BNO签证”的英国国民（海外）签证计划，允许香港年轻人利用他们父母的BNO身份申请移居到英国。根据修订条文，扩大BNO签证的相关部份将会在11月30日生效。

据美国之音报道，英国外交国务大臣诺曼（Jesse Norman）星期二（10月18日）在英国议会讨论中国驻曼彻斯特领事馆打人事件时，宣布英国政府将在同一天推出入境规则修订。

英国政府今年2月宣布，将会扩大BNO签证计划，容许在1997年主权移交后出生、父母其中一方拥有BNO国籍身份的年轻香港人直接申请BNO签证搬到英国居住。

推动修订的英国人权组织“香港监察”（Hong Kong Watch）行政总裁罗杰斯（Benedict Rogers）说，欢迎扩大BNO签证计划， 赞扬英国政府及一众令BNO签证计划成功的人。

他说：“数以千计的香港年轻人正面对拘捕风险，扩大签证计划让他们有一条出路，容许他们居住在英国，一个自由及开放的国家。”

“英国港侨协会”（Hongkongers in Britain）创办人郑文杰说，欢迎计划为1997年之后出生的年轻人打开方便之门。

他说：“但我们也要留意，这批人士本身都有资格以受养人身份来到英国，只不过可能因为他们其中一位父母各种原因，最终不选择来，令到他们可能失去了这个机会，所以让这群人以一个独立申请人的身份来到英国。”

郑文杰说，还有一些香港人没有被英国注意到，例如是父母也没有BNO身份的人。另一群没有被照顾到的，是父母持有BNO身份，并且在香港主权移交前出生，但因为各种原因，父母没有为他们申请BNO护照的人。

他说：“我们知道一些案例，父母来了（英国），但他们的子女无法来。所以这也是其中一个计划中未尽完善的地方，但我们也很感谢以BNO作为一个起步点，作为一个基础，慢慢去令到这个救生艇计划更加完善，是一个好的起步。我希望这不是终点，我们希望慢慢这个计划修订得更人性化。”

