台湾澎防部“镇疆操演”模拟应对解放军登陆

为强化对中国大陆解放军威胁的应对能力，台湾陆军澎湖防卫指挥部星期三（10月19日）清晨开展例行性“镇疆操演”，以解放军部队集结向台湾进发为情景，模拟战、甲车、各式火炮与精准弹药进行应对歼灭。

据台湾《自由时报》报道，“镇疆操演”以中国大陆实施三军联合演习，并于台湾附近划设禁制区，台军因应局势将战备状况提升至“应急作战”阶段，要求各部队加强战备部队为想定。本次演练模拟台军侦获解放军于大陆沿岸有频繁集结、装载活动，随后解放军船团朝台湾及澎湖航行，有进行登陆突击作战之趋势，因此澎防部所属部队予以反击。

报道称，由于澎湖今日清晨天候不佳，因此演练并未设置海上靶位，双联装刺针导弹也采取“实兵不实弹”形式进行模拟操演。同时，澎防部还派出M60A3战车、CM21装甲车、155毫米榴弹炮、105毫米榴弹炮、120毫米迫击炮、81毫米迫击炮及各式机枪参与操演。

报道称，澎防部“镇疆操演”共分为四个阶段，首先，面对敌军空中兵力，部队先实施“短程防空作战”，先以迫击炮发射照明弹，随后刺针防空飞弹模拟射击，搭配防空机炮组织的火网进行打击，再紧接进行“滩岸火歼”、“滩岸战斗”、“反击作战”三阶段，炮兵部队发射完毕后立即转移阵地，M60A3战车、CM21装甲车部队也朝滩岸挺进，集火对海射击。

澎防部说，此次操演展现强大火力，各项武器相辅相成，全程透过实战化演练，充分发挥高效能联合打击能力，展现防区坚实战力。而为使操演任务圆满达成。

澎防部还说，多数官兵于凌晨时分，即开始弹药提领及鉴滤等各项射击前整备，不分昼夜戮力训练，展现台军“同岛一命、寸土不让”的意志，以及坚定“镇海卫疆、守护家园”的决心。

