李显龙：美国限制芯片对中国出口 可能对世界造成“非常广泛影响”

美国总统拜登最近宣布限制对中国的芯片出口，引发国际社会担心中美经济会加速脱钩，新加坡总理李总理对此也表示担忧。

正在澳大利亚访问的李显龙星期二（10月18日）在堪培拉参加第七届新澳领袖级会议后，同澳洲总理阿尔巴尼斯召开联合记者会。

谈到芯片问题时，李显龙在记者会上指出，脱钩让人担忧，国家安全问题真实存在，但如何定义得看不同政府的判断，拜登政府最近的行动非常严肃认真，相信美方是经过深思熟虑的。

李总理说：“它可能会造成非常广泛的影响，人们得留意事态如何发展，但我们确实担心，合理的国家安全考量可能带来进一步的后果，削弱经济合作、相互依赖和互信，最终导致世界不稳定。”

针对同一个课题，澳洲总理阿尔巴尼斯说他希望领导的是一个与全世界都有着成熟外交关系的政府，不将外交视为国内政治得分的机会。“我曾公开说过，我们应该尽可能与中国合作，但如有必要，必须坚守澳洲的国家利益。”

另一方面，针对中国寻求加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》，李显龙总理表示相信中国能够符合相关要求，与其他成员的协商也能成功。

李总理在记者会上说，新加坡早前已经表示支持中国加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。作为协定委员会现任主席，新加坡将尽职责征询各方意见。

CPTPP现有的11个成员是新加坡、澳洲、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁和越南。英国、中国大陆、台湾、厄瓜多尔和哥斯达黎加已经申请加入协定，韩国和泰国也有意加入。

虽然中国是澳洲最大贸易伙伴，但澳洲对中国加入协定有所保留，尤其是中国能否满足自由贸易方面的要求。澳洲也敦促北京取消在外交争端期间，对大量澳洲产品实施的制裁。

至于与阿尔巴尼斯会谈时是否对此进行讨论，或尝试说服对方接纳中国成为协定一员，李总理答复一名澳洲记者的提问时说：“澳洲知道自己在做什么，我们也理解彼此的观点。”