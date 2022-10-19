消息：苹果暂缓采购长江存储NAND闪存

日媒引述消息人士报道，苹果暂缓了从中国新崛起NAND flash存储芯片供货商长江存储科技采购iPhone零部件的计划。

据日经中文网报道，多位相关人士接受采访时透露，苹果一直计划在iPhone上采用长江存储科技生产的“NAND型闪存”，但由于地缘政治风险加大和受到美国当局批判，苹果改变了方针。

一位相关人员说：“苹果进行了长江存储的产品验证，但开始量产（9月上市的）新款iPhone时，并没有把这些长江存储的存储芯片投入正式量产生产线”。

苹果和长江存储科技对此均未发表评论。

NAND flash 芯片在智能手机、个人计算机及服务器等多种电子产品上都是必须的重要关键零组件。

知情人士介绍，长江存储科技的产品虽然比韩国三星电子和美国美光科技落后一到二代，但是是中国企业中最领先拥有最强的技术实力的一家，同时如果采用长江存储芯片，采购成本会比采购世界一流供货商如三星，美光，铠侠要低20％以上。

10月7日，美国政府以无法确认产品最终供货客户及用途为由，将长江存储科技列入了限制企业名单（Unverified List）。

熟悉美国出口管制法律的哈利·克拉克(Harry Clarke)律师介绍：“基本上，从清单上的企业采购零部件本身不会受限”，但美国企业如果没有获得批准，任何美国公司无法向这些企业提供设计、技术和档案。