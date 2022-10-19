李宁就形似日军服产品道歉 称设计源于中国古代头盔

中国知名运动品牌李宁因新款冬装被指与侵华日军军服相似，在中国社交网络上引发争议。李宁公司星期三（10月14日）发表声明，为产品设计及造型带来的困惑和疑虑道歉。

李宁星期三在“李宁官方微博”发表声明，称公司对网络上关于“逐梦行”秀款部分产品的讨论高度关注，并说“此次相关产品的设计及造型给大家带来了困惑和疑虑，我们表示诚挚的歉意。”

声明称，“逐梦行”秀款产品的设计以“飞行”为主题，从飞行员装备中汲取灵感，展现人类不断探索天空的梦想。其中，大家讨论最多的飞行帽设计源于中国古代头盔、户外防护帽及棉帽。

声明还说，作为中国的专业运动用品公司，创造出受大众喜爱、更专业、更具设计感的产品，是李宁始终坚持的信念。李宁公司说，真诚感谢大家提出的宝贵建议和意见，我们将虚心听取各种声音和反馈，做出让消费者更加认可的产品。

李宁此次引起争议的新品主要绿色的飞行帽，当模特身着军绿色大衣并佩戴帽子时，酷似侵华日军的装扮。

公司发布声明前，李宁的两名高管也曾在个人社交平台上，侧面对此次事件表达观点，其中李宁电商总经理冯晔在微信朋友圈称，消费者对于中国文化的沉淀和教育知识的传承“还是少了”，也引来网民的不满。

这款新品发布于9月底，截至目前，李宁官方没有下架这次的产品，微博上也依旧保留着相关照片。