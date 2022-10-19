李家超：推进23条立法准备工作

香港特首李家超星期三（10月19日）早上11时在立法会公布任内首份《施政报告》，提出进一步健全香港维护国家安全的法律制度，包括推进《基本法》第23条立法准备工作。

据《星岛日报》报道，李家超称，由政务司司长领导的“基本法推广督导委员会”将改名为“宪法和基本法推广督导委员会”，为进一步维护区旗及区徽作为特区象征和标志的尊严，港府将于本立法年度提交《区旗及区徽条例》的修订草案，与《国旗及国徽条例》和《国歌条例》适度地保持一致。

他说，会进一步健全香港维护国家安全的法律制度和执行机制，包括推进《基本法》第23条立法准备工作、立法规管线上线下众筹活动、立法提升关键基础设施的网络安全、完成处理虚假讯息的顾问研究作政策考虑等。

李家超说，“一国两制”是香港长期繁荣稳定的最佳制度保障。中国国家习近平主席在7月1日发表的重要讲话强调，“一国两制”是经过实践反复检验的好制度，没有任何理由改变，必须长期支持。习近平一锤定音，扫除了过往对“一国两制”方针的议论，为香港打了一支强心针。

他还说，会继续坚定不移维护特区的宪制秩序，维护《宪法》确立的国家根本制度，进一步推展《宪法》、《基本法》和《香港国安法》的宣传教育。

他强调，在“一国两制”下，香港有“背靠祖国、联通世界”的得天独厚优势，直接参与大陆的庞大市场，同时与世界接轨，成为连接大陆与世界的桥梁。 十四五规划、粤港澳大湾区（大湾区）建设和“一带一路”倡议等国家重点战略，更为香港带来无限机遇。

李家超提到，香港现处于“由乱到治”走向“由治及兴”的关键期，同时正身处世界百年未见的大变局。疫情肆虐，环球经济前景迅速转差，通胀高企，再加上加息潮和货币紧缩政策、贸易争端和地缘局势紧张，削弱环球经济增长动力，影响香港经济复苏的速度。虽然挑战不少，但香港自身优势强，在“一国两制”下有许多机遇。

他重申，未来五年，他会带领政府团队团结各界，凝聚力量，积极发挥包容共济、求同存异的优良传统，为香港谋发展。