香港推出一系列措施吸引高端人才

港府推出一系列措施，吸引高端人才到香港发展，包括发放人才通行证、优化审批程序、退还置业印花税等。

综合星岛日报和香港01报道，香港特首李家超星期三（10月19日）公布上任后首份施政报告，提出关于发展经济、改善民生的政策和措施，其中包括增强香港竞争力的方案。

李家超说，政府除积极培养和留住本地人才外，会更努力吸纳外来人才，招揽人才公布的措施包括：

推出“高端人才通行证计划”，为期两年。合资格人才包括过去一年年薪达港币250万元（约45万新元）或以上的人士，以及毕业于全球百强大学并在过去五年内累积三年或以上工作经验的人士。此两类人士可获发为期两年的通行证来港发展，不设人数限额。不符合工作经验要求但最近五年内毕业的百强大学毕业生也可获发通行证，每年上限1万人。计划将于推出一年后检讨。

放宽“一般就业政策”和“输入内地人才计划”，如雇主引入人才的职位属“人才清单”表列的13项本地人才短缺的专业，或招聘的职位年薪达港币200万元或以上，无需证明本地招聘困难，可直接提出申请。政府会尽快更新“人才清单”，以反映各专业的最新短缺情况，目标在明年第一季完成。

取消“优秀人才入境计划”的年度配额，为期两年，同时优化审批程序，以吸引更多世界级优才来港。

放宽“非本地毕业生留港╱回港就业安排”，将逗留期限由一年延长至两年，方便他们留港╱来港工作。另以试行形式扩展该安排至香港院校在大湾区校园的毕业生，为期两年，并于推出一年后检讨。

优化“科技人才入境计划”，撤销科技公司在计划下输入外来人才时必须增聘本地雇员的规定，以加快输入人才的步伐。

延长工作签证年期，在现有和新增输入人才计划下的人才，到港获聘后可获发最长三年的工作签证。

向合资格外来人才退还在港置业额外的印花税。合资格外来人才在港置业，可于居港七年并成为香港永久居民后，就其已购入并仍然持有的首个住宅物业申请退还已缴付的买家印花税及新住宅印花税，但他们仍须缴交按“第二标准税率”计算的从价印花税。这将使其印花税负担与首次置业的香港永久居民看齐。有关安排适用于任何在2022年10月19日或以后签署的买卖协议。

另外，更多来港参与短期活动的访客将无须申请工作签证。即将成立的“人才服务窗口”会提供一站式服务，统筹入境事务处处理输入人才计划的申请，并提供支援服务，年内签证申请服务也将全面电子化。

在创科工作方面，香港将创建国际创新科技中心，推出“香港创新科技发展蓝图”，全力推动创科发展；设立100亿元“产学研1+计划”，以配对支持过百大学团队推动科研成果商品化；配合50亿“策略性创科基金”、落马洲河套区港深创科园用地，吸引100家具潜力或代表性创科企业落户香港，包括20家龙头科企；新设“工业专员”，统筹创科产业及“再工业化”；招揽国际创科领军人才，带同业务及科研成果落户香港；优化“科技人员入境计划”，壮大人才库。