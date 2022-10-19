浙江宣传部长：共同富裕“慢不得”又“急不得”

浙江代表团新闻发言人、浙江省委常委、宣传部部长王纲星期二（19日）晚上在中共二十大新闻中心第二场集体采访中介绍说，共同富裕不是一蹴而就的，需要久久为功、扎实推进，既“慢不得”又“急不得”。

根据澎湃新闻报道，王纲介绍了浙江在高质量发展建设共同富裕示范区，尤其是缩小区域差距、城乡差距、收入差距方面的探索。

王纲说，去年5月，浙江接受了高质量发展建设共同富裕示范区这个使命。共同富裕的核心难题和重点，就是缩小区域差距、城乡差距、收入差距。一年多来，浙江按照中共总书记和中共中央要求，努力探索创新实践，扎实推进，重点围绕缩小“三大差距”，搭建了一整套架构体系、推出了一系列创新打法、形成了一揽子共富型制度政策，呈现了一些看得见、摸得着的标志性成果，初步取得了一些成效。

王纲强调，共同富裕不是一蹴而就的，需要久久为功、扎实推进，既“慢不得”又“急不得”。浙江将扎扎实实地探索，争取为全国提供启示。一要做大蛋糕。高质量发展是实现共同富裕的前提，必须发展好经济，做大经济、做强产业，推动省强民富。二要缩小差距。持之以恒扩中提低。三要丰富精神。打造“15分钟品质文化生活圈”，让群众在家门口能够“吃”到“文化大餐”。四要数字变革。新时代，任何生产、生活和治理都离不开技术推动。要通过数字化改革来推动治理和服务，让百姓办事方便，有实实在在的获得感。