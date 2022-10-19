黄柳霜硬币即将流通 成首位登上美货币华裔

美国在10月24日将上市一款全新的25美分硬币，上面的人物形象是好莱坞华裔演员黄柳霜（Anna May Wong），她也就此成为首位登上美国货币的亚裔。值得一提的是，今年恰好是她首度担任电影主演一百周年。

据澎湃新闻报道，黄柳霜于1905年生于洛杉矶，14岁时初登银幕，随后渐渐在默片时代的好莱坞闯出一片天。1922年，17岁的黄柳霜在影片《海逝》（The Toll of the Sea）中首度出任女主角。

此后，她与众多好莱坞的著名演员合作拍摄了《月宫宝盒》《唐人街繁华梦》《上海快车》等佳作。

虽然黄柳霜在美国出生长大，但她对于故土有很深厚的感情。抗日战争爆发后，她拍卖了自己的珠宝首饰，将钱寄回中国支援；还在美国四处奔走呼吁，号召各界协力帮助中国抗战。

1960年，已经淡出银幕的黄柳霜在好莱坞星光大道上拥有了属于自己的那颗星。第二年，她就因病离世，终年56岁。

进入新千年后，黄柳霜的价值得以被重新认识，新的人物传记和纪录片陆续发行，设计师在T台重现她的造型，新一代的好莱坞华裔演员如嘉玛·陈等也乐于在公开场合以妆容向她致敬。

即将发行的这款25美分硬币复刻了黄柳霜标志性的刘海、细眉以及纤长的手指。它属于美国铸币局“杰出美国女性铸币计划”的一部分，另有四款以杰出女性形象为蓝本的25美分硬币也在今年发行，分别是著名诗人及社会活动家安吉罗（Maya Angelou）、美国首名女太空人赖德（Sally Ride）、印第安原住民切诺基族女酋长玛曼奇勒（Wilma Mankiller）、西班牙裔妇女投票权活动家及教育家沃伦（Nina Otero-Warren）。