香港将全力推进北部都会区建设

香港政府计划在明年成立专责发展北部都会区的部门，在不同环节提量、提速、提效、提质，全力推进北部都会区建设，利用其边境优势促进口岸地区的综合发展。

香港特首李家超星期三（10月19日）在立法会公布任内首份《施政报告》时提出，北部都会区是未来的策略发展据点，是驱动香港再创高峰的新引擎。港府将成立由特首亲自带领的督导委员会，以及由财政司司长主持的咨询委员会，由专家和社会人士出谋献策，全力推进北部都会区建设。

李家超说，政府会在明年成立专责发展北部都会区的部门，主导和统筹各部门以创新发展模式推动建设，目标是在明年内制订北部都会区的具体计划和行动纲领。政府会在不同环节提量、提速、提效、提质，将大型项目由“生地”变“熟地”的时间，由过去需时十多年压缩一半。

李家超还宣布，将在北部都会区全速造地建屋，全力推进古洞北/粉岭北、洪水桥/厦村及元朗南等已启动工程的大型项目，目标是五年内为所有发展项目启动收地程序，10年内完成平整新发展土地和落成新增单位各四成。

他还宣布将提高发展密度，在北部都会区采用较高地积比率，住宅用地会以最高地积比率6.5倍为指引，较早期新市镇如沙田的5倍为高，而商业用地则为9.5倍、

李家超说，北部都会区建成后，将以国际创科新城为主题，集优质生活、新兴经济和文化休闲于一体，港府也会充分利用其边境优势，促进口岸地区的综合发展。香港与大陆在粤港、港深合作架构下已成立专班，探讨融合方案，为北部都会区创造更大价值。

李家超透露，北部都会区西边以洪水桥/厦村新发展区为重心，藉毗邻前海的地利成为核心商业区；中部以新田科技城为核心，聚集创科企业，与一河之隔的深圳创科产业集中地产生协同效应，成为多元创新试点，新界北新市镇的现代产业发展也可与深圳互相配合；东边坐拥丰富自然和旅游资源，可供两地发展康乐和旅游。

李家超说，政府会在区内规划多项亮点设施，包括文化设施群、专上教育院校、大型体育设施等，并将落实新积极保育政策，逐步收回具生态价值的私人湿地和鱼塘，建立湿地保育公园系统。

李家超还提到，港府将于2024年把红花岭一带约500公顷指定为郊野公园，也会于同一年逐步开放中英街以外的沙头角，推广文化生态旅游，明年初展开地区咨询。

