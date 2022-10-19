中联办：全力支持港府谋新篇开新局

香港行政长官李家超星期三发布上任以来首份施政报告，香港中联办发言人以“全力支持特区政府谋新篇开新局，期待香港为民族复兴更好发挥作用”为题发表谈话说，将一如既往地支持行政长官和特区政府依法施政，把握正确方向、勇毅破难前行；支持香港更好融入国家发展大局，为实现中华民族伟大复兴更好发挥作用。

根据香港中联办微信公号消息，发言人说，李家超发布的施政报告是香港从由乱到治走向由治及兴新阶段，新一届特区政府推出的首份系统性施政纲领，充分体现了对中国国家主席习近平7月1日在港重要讲话精神的贯彻落实，展示了香港与国家共奋进的发展前景。中联办对此表示欢迎，并将一如既往地支持行政长官和特区政府依法施政，把握正确方向、勇毅破难前行；支持香港更好融入国家发展大局，为实现中华民族伟大复兴更好发挥作用。

发言人说，作为新一届特区政府的开篇之作，施政报告以习近平今年7月1日在港重要讲话提出的“四个必须”和“四点希望”为引领，坚定维护由宪法和基本法确立的特区宪制秩序、落实“爱国者治港”原则，提出建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制、巩固和落实行政主导体制等一系列重要举措，全面准确贯彻了“一国两制”方针。

报告积极对接“十四五”规划、粤港澳大湾区建设和“一带一路”高质量发展等国家战略，围绕巩固和培育香港国际金融中心、国际创新科技中心等“八大中心”地位，推出了一系列创新性政策举措，体现了“国家所需，香港所长”，将有力提升香港独特优势，增强香港发展新动能。报告在排解民生忧难方面，就土地房屋、医疗安老、教育和青年等社会普遍关注的痛点难点问题，提出了一系列针对性措施，有效回应了市民关切，展现了破难前行、担当作为的施政新风。在起草施政报告期间，为集思广益，特区政府举办了34场咨询会，开通公众咨询网站，听取不同政团社团、界别代表和基层市民的意见建议，体现了民之所望、政之所向。

发言人强调，蓝图已经擘画，奋进正当其时。中共二十大对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略部署。二十大报告深刻总结“一国两制”实践特别是香港实现由乱到治重大转折的历史性成就，系统阐释坚持和完善“一国两制”的新理念新思想新战略。“一国两制”是中国特色社会主义的伟大创举，可以展望，香港新阶段与国家新征程相交汇，发展空间更广阔、动力更强劲、前景更光明。相信香港社会各界一定能在行政长官和特区政府带领下，全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针，为维护香港长期繁荣稳定而共同奋斗，为以中国式现代化推进中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。