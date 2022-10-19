广东取暖设备出口订单增加 欧洲市场需求增加

北半球入冬加上欧洲能源危机，使中国今年的取暖设备出口高峰提前、出口订单量增加，部分企业销售额甚至相比去年翻倍。

据中国新闻网星期三（10月19日）报道，广东做为中国重要的家电生产基地，广州海关关区今年前8个月取暖设备出口额超11亿6000万元（人民币，下同，约2亿2800万新元），同比增长6.5%，德国、意大利、西班牙等欧洲国家为主要出口目的地。

广东万和电气有限公司国际营销中心市场部部长彭洪飞说，热水器、热泵、电壁炉等取暖设备是公司的主要出口产品，今年进入秋冬季以来，海外订单需求持续增加，目前正加紧筹建新的生产线保障订单生产。他介绍称，今年前9月取暖设备的销售额超2000万元，同比增长102%。

另一家经营取暖器的公司广东世联电器有限公司营销部总经理卜志明也说，今年的订单旺季较往年提早了一个多月，目前公司已向欧洲出口50万多台取暖设备，同比增长超过30%。

他还提到，海关针对该公司订单增长等实际情况，安排专人提供政策指导，及时帮助解答通关、享惠、技术性贸易措施等难题，免去了该公司的后顾之忧，提振了出口信心。

报道称，为支持辖区企业抢抓市场机遇，保障取暖设备顺畅出口，广州海关联合地方外经贸部门引导企业通过“湾区一港通”模式申报出口，实现货物在珠江内河码头和南沙海港之间灵活调拨，24小时流转不停歇，压缩整体通关时间3-4天。同时，也引导企业用足用好政策红利，指导企业用足用好原产地签证、“不见面”注册登记、“提前申报”等通关便利化措施。

广州海关相关负责人表示，下一步该关将继续以保产业链供应链循环顺畅为导向，根据企业通关需求提供“提前申报”“两步申报”等多元化通关模式，持续扩大粤港澳大湾区区域物流一体化改革覆盖面，提升区域通关便利化水平，保障跨境物流畅通，促进外贸保稳提质。