中国产煤大省发生疫情 冬季需求来临或影响供应

中国两大煤炭产区发生疫情并采取了封控措施。在冬季到来，需求上升之际，这些措施或扰乱供应，并推高中国主要燃料的价格。

据彭博社星期三（10月19日）报道，中国煤炭运销协会称，山西省大同市星期一（17日）新增的100多例感染者中，大多数为湖东电力机务段的工作人员。由于大同市发生疫情，部分地区实施静默管理，大秦铁路部分车务段乘务人员出现短缺。这条煤炭东运主干线的日运量减少了30万吨。

同时，报告显示，在内蒙古鄂尔多斯部分地区实施静默管理后，鄂尔多斯公路日销量最近一周出现下降。

彭博社分析，鉴于中国大力推进在冬季来临前增加库存，煤炭供应紧张可能不会造成短缺。不过，这也表明，对疫情的零容忍态度正影响着中国的各个领域。

摩根士丹利分析师陈晓君（Sara Chan）等人星期二（18日）在报告中称，由于气温下降以及疫情导致供应吃紧，秦皇岛煤炭现货价格已经上涨2.2%，10月17日升至每吨1558元人民币（约307新元）。

榆林市煤炭网发布官方声明称，中国产煤第三大省陕西告诫当地煤矿企业，不得推动煤炭市场价格过快、过高上涨，不得限制煤炭生产销售产量，否则将从严从重查处。

内蒙古星期二通报，新增本土感染病例72例，陕西新增59例，山西45例。三地加起来约占全国总数的20%。

因为今年冬季气温可能低于常年，中国加大了能源供应保障力度，包括要求国有进口商停止将液化天然气(LNG)转售给其他买家，以确保国内冬季采暖所需。

中国国家能源局副局长任京东星期一在记者会上说，目前全国统调电厂的存煤在1.7亿吨以上，比去年同期增加了约一倍，处于历史最高水平。