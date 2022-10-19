中国多城推二手房“带押过户”

中国多地推出“带押过户”的二手房交易新模式。业内人士分析，“带押过户”模式为买卖双方节省了费用、时间，提升了交易安全性，或有利于活跃各地二手房市场。

据中工网报道，不完全统计显示，今年8月份以来，已有广州、深圳、珠海、昆明、南京等十多个热点一、二线城市出台“带押过户”新政或已实际执行。与此同时，在目前中国已实行“带押过户”政策的城市中，各城市均采用了如担保、公证提存等方式确保交易、抵押安全。

郑州市也印发《关于印发郑州市存量房带押过户工作实施方案的通知》，提出今年11月开始，逐步全面推广“带押过户”模式。

易居研究院智库中心研究总监严跃进介绍，这是一个二手房交易过户和登记的政策，其实也是二手房加快流通和交易的政策，此类政策背后体现了降低二手房交易成本、活跃二手房的政策创新思路，对于中国二手房市场的政策也有启发。

过去，购房者办理二手房交易过户，买卖双方签约后须由买方先向银行提出贷款申请，贷款审批通过后，卖方必须先结清原银行贷款，办理抵押注销登记，然后才可申请办理二手房过户的转移登记和买方贷款的抵押登记，抵押登记完成后买方银行放款，向卖方账户支付购房款。

买卖双方不仅要在登记机构和银行之间来往多次，所需的时间周期也会很长，且在全部交易和登记手续完成之前，卖方结清原银行贷款的费用，很多需要借助过桥资金，房屋过户的成本高。

实施二手房“带押过户”后，既减轻了过桥资金烦恼，降低了再入市门槛，又增加了买卖双方更多的可选择性，降低二手房在市场上的流通成本，进一步活跃房地产市场。

