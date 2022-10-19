中东首对大熊猫抵达卡塔尔

做为庆祝卡塔尔主办世界杯球赛的礼物，两只中国大熊猫星期三（10月19日）抵达卡塔尔首都多哈，开启15年旅居生活。

综合中国央视新闻和环球网报道，当地时间星期三清晨，两只中国大熊猫“四海”和“京京”乘专机抵达位于卡塔尔首都多哈的哈马德国际机场。它们随后将被转运至多哈以北50公里的大熊猫馆，抵馆后将进行为期三周的隔离。

根据中卡两国达成的大熊猫保护研究合作协议，这两只大熊猫将在接下来的15年旅居卡塔尔，它们也是中东地区迎来的首对大熊猫。

报道称，为保证两只大熊猫顺利开启新生活，中国多次派专家团赴卡塔尔对场馆进行现场指导和实地评估，协助卡塔尔组建了专业的大熊猫饲养管理团队，并完成大熊猫主食竹供应保障。同时，为陪伴和帮助大熊猫适应新环境，中国大熊猫保护研究中心还派出经验丰富的饲养师和兽医专家随机前往。

据报道，“四海”是一只三岁的雌性大熊猫，出生于中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地；“京京”是四岁的雄性大熊猫，出生于中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地，后生活在雅安基地。

卡塔尔驻华大使穆罕默德·阿卜杜拉·杜希米日前接受《环球时报》记者专访时透露，大熊猫公园将于11月在卡塔尔世界杯开幕之前正式开放。

杜希米称，这对大熊猫是“中国人民送给卡塔尔人民的礼物”，并表示世界杯期间熊猫将亮相卡塔尔，证明卡中两国深厚的友谊。

中国驻卡塔尔大使周剑9月26日宣布，中国将于10月向卡塔尔赠送两只大熊猫，庆祝11月20日在当地举行的世界杯赛事。中国虽未踢入世界杯决赛，但多家中企参与了相关的建设项目。

当时报道称，两只熊猫的名字分别为苏海尔（Suhail）与索拉雅（Soraya）：苏海尔是船帆座天记星的阿拉伯名，也是波湾地区目视所能见的最亮星体；索拉雅则是昴宿星团（Pleiades）的阿拉伯名。

