中国外交部：中国践行多边主义的决心不变

中国外交部发言人汪文斌称，无论国际风云如何变幻，中国践行真正多边主义的决心不会改变。

据澎湃新闻报道，汪文斌星期三（10月19日）在例行记者会上回应记者问题时称，中共十八大以来，中国始终站在团结合作一边，站在绝大多数国家共同利益一边，以前所未有的广度、深度、力度参与全球治理体系改革和建设；推动构建合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

汪文斌指出，中国是现今国际秩序的坚定维护者，始终坚定维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。

他说，中国10年来承担的联合国会费数额稳步增长，已成为第二大联合国会费国和维和摊款国；全面履行“入世”承诺，大幅放宽市场准入，持续推进高水平对外开放，进口关税总水平由15.3%降至7.4%，开放了世贸组织服贸分类160个分部门中的近120个，清理法律法规近20万件。

同时，中国还参与并推动世贸组织第12届部长级会议取得积极成果，展现出加强团结协作，维护多边贸易体制的决心。

汪文斌还说，中国也是维护世界和平，促进共同发展，应对全球性挑战的积极贡献者。中国率先实现联合国千年发展目标，近10年对世界经济增长平均贡献率达38.6%，是推动世界经济增长的第一动力。

另外，中国积极参与朝鲜半岛核、伊朗核、阿富汗等热点问题的斡旋，推动政治解决，是派遣维和人员最多的安理会常任理事国，中国军舰连续14年参与亚丁湾护航行动，中国还提出国际粮食安全合作倡议，《全球数据安全倡议》，推动达成《巴黎协定》，宣布“双碳”目标，向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂疫苗。

汪文斌还指出，中国还是推动全球治理体系改革完善的负责任大国，推动二十国集团向长效治理机制转型，发起成立亚投行、新开发银行，为全球经济治理搭建新的合作平台，推动建设开放型世界经济。

汪文斌强调，中国将坚持开放包容，协商合作，参与全球治理体系改革和建设，推进国际关系民主化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。