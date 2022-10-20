美上市中概股跌至逾九年最低点

在美国交易的中国股票星期三（10月19日）重挫，因中国经济前景存忧，且中共二十大期间冠病感染人数增加，投资者信心受到打压。

据彭博社报道，纳斯达克金龙中国指数重挫7.1%，创出5月9日以来最大单日跌幅，使该指数处于九年多以来的最低收盘水平。

同时，金龙指数也已抹去了3月北京宣布稳市场措施以来的全部涨幅。

蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车和哔哩哔哩是当天表现最差的个股，跌幅均超过10%。阿里巴巴、京东和百度等中国科技巨头也下跌。

中国大陆和香港股市隔夜也收低，消费板块大跌及盈利前景之忧令市场承压。北京市新增冠病本土感染者升至四个月最高，进出口及国内生产总值等重要经济数据都未能按期发布，这些因素也加剧了投资者的担忧。恒生科技指数星期三下跌4.2%，收于纪录低点附近，一些投资者对香港行政长官李家超的首份施政报告感到失望。

与此同时，中共二十大仍在召开之中，新领导层将在周末揭晓，其间投资者情绪依然脆弱。据报道，离岸人民币连续第二天下挫，触及2010年8月启动离岸人民币交易以来的最低点。

彭博社引述Brandes Investment的投资组合经理Louis Lau说：“投资者感到失望的是，大会没有给出任何未来放松清零政策的信号，也没有承诺对房地产行业更强有力的支持。”

中概股遭到抛售原因很多，其中包括北京和华盛顿之间摩擦升级开启摘牌之忧，北京对科技等行业实施整顿，清零政策房地产业下滑等因素。金龙指数已从2021年2月的纪录高位下跌了约75%。

中概股的剧烈波动也吸引了空头。S3 Partners的预测分析董事总经理Ihor Dusaniwsky说，过去30天，该板块的空头头寸增加了6.3%，即6.35亿美元（约9.05亿新元）。