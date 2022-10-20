阿斯麦称美限制芯片出口中国对公司影响有限

全球关键芯片设备供应商阿斯麦（ASML）称，美国限制中国获取尖端半导体技术的最新出口管制措施，对该公司的影响“相当有限”。这一事实凸显华盛顿在说服盟友共同压制中国科技崛起所面临的挑战。

据彭博社星期三（10月19日）报道，阿斯麦首席财务官达森（Roger Dassen）19日在发布业绩的视频中说，“我们是一家欧洲公司，所涉及的美国技术有限，这当然意味着我们所受到的直接影响相当有限”。达森也称，该公司将遵守美国的法规。

虽然该公司无法向中国出口最先进的机床，但达森说，它仍可继续从欧洲向中国客户输出先进程度较低的设备。

华盛顿本月较早时出台了全面新规，禁止向中国销售先进的半导体和芯片制造设备，并严禁美国科技人士帮助中国发展芯片技术，给这个价值5500亿美元（7838亿新元）的行业造成冲击波。

美国的新举措对中国芯片产业造成重大打击。知情人士透露，应用材料（Applied Materials Inc）、科磊（KLA Corp）以及泛林集团（Lam Research Corp）开始或准备将员工从长江存储撤走。阿斯麦则告知旗下美国雇员不得为中国客户提供服务。

今年早些时候，美国就已向荷兰及日本施压，要求他们禁止阿斯麦和尼康向中国出售生产全球大量芯片所需的主流技术。知情人士说，美国官员正在游说荷兰政府禁止阿斯麦出售一些旧款的深紫外线（DUV）光刻机。这些机器比先进技术落后了一代，但仍是制造汽车、手机、电脑乃至机器人所需的某些非先进芯片的最常用设备。

达森上述言论表明，阿斯麦尚未同意美国的要求。今年6月，荷兰首相吕特表示欧盟不应孤立中国，应该制定自己的对华政策。德国总理朔尔茨最近也说 ，与中国脱钩是解决经济困境的错误答案。