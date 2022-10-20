美台商会长证实台美讨论联合生产武器

美台商会会长韩儒伯证实，美国政府正考虑与台湾联合生产武器。此举旨在加速武器转移，协助提升台湾应对中国大陆军事威胁的能力。

据路透社星期三（10月19日）报道，美台商会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）受询时说，这项计划正处于程序的初始阶段，成员中有众多美国国防承包商。

他称，目前尚未确定联合生产计划包括哪些武器，但可能着重于为台湾提供更多弹药及导弹技术。

韩儒伯警告称，任何举措都需要武器制造商从国务院和国防部获得联合生产许可证。他说，美国政府内部可能因批准外国平台使用关键技术感到不安，而抗拒颁发联合生产许可证。

韩儒伯说：“这仅是拼图的一部分，并非改变游戏规则的关键”。

《日经亚洲评论》19日引述三名知情人士报道，美国政府正考虑与台湾联合生产由美国设计的武器，以加快武器的生产和交付，并增强对北京的震慑力。该计划初步讨论已经开始，美国国防公司可能会提供在台湾生产武器的技术，或者使用台湾的零部件在美国制造武器。

另据台湾中央社报道，美国国务院首席副发言人巴特尔（Vedant Patel）19日在媒体例行简报会，被问及上述报道时不愿正面回应，仅称看到相关报道。

巴特尔说，概括地说，美国正检视所有台面上的选项，以确保能用符合《台湾关系法》的方式尽快移交军备给台湾。他说：“如外界所知，美国已为台湾安全提供各样服务与军备，美方相信迅速移交相关技术与服务，对台湾安全不可或缺。”