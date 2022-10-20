调查：逾八成美民众担心台海紧张局势

美国最新民调显示，有逾八成美国民众担心台海紧张局势，认为对美国来说是非常严重的问题。

这一数据的上升，主要受美国众议院议长佩洛西8月初访台影响。佩洛西此举引发北京的强烈不满，随后采取反制措施，展开大规模“围台”军演，令台海局势急剧升温。

美国皮尤研究中心星期三（10月19日）公布的最新民调显示，有82%美国民众认为台海紧张局势对美国而言是严重的问题，其中认为非常严重的有43%，有些严重的则为39%。和3月民调相比，认为非常严重的比例上升8个百分点。

民调也显示，有86%美国民众担忧中国军力对美国来说，是严重的问题。其中50%认为非常严重，36%则认为有些严重，认为非常严重的比例较3月时高出7个百分点。

除强化对台海的军事行动，中国大陆也通过近期签署的安保协会和建造岛礁，扩大在太平洋的军事存在。

在被问及即使可能损害与中国的双边关系、美国高阶政治人物是否应该持续访台时，有54%美国民众表示应该，但有38%民众认为美国应该优先考虑与中国的关系，而不是派遣政治人物访台。

调查显示，美国民众对未来美方人士赴台外交旅行的看法没有明显的党派分歧，共和党与民主党都有56%受访者认为美方高阶官员应持续访台。

民调还显示，有87%美国民众认为俄中伙伴关系，对美国而言是严重问题。

根据民调，有82%美国民众担心美中经济竞争关系，认为对美国是非常严重问题和有些严重问题各有41%，但认为是非常严重问题的上升了6个百分点。