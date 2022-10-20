台资策会拟对高虹安侵权提告

绿营立委持续追打民众党新竹市长候选人高虹安博士论文问题，台湾资策会执行长卓政宏说，已在上星期四（10月13日）对高虹安发出律师函主张研究论文著作权，至今未收到回函。如果后续仍未获解释，最快星期五将对高虹安正式提出侵权告诉。

据台湾《中国时报》星期四（20日）报道，台湾资策会日前改口，指高虹安的辛辛那提博士论文有八成引用自该会期刊论文，不排除提告。

民进党立委赖瑞隆星期三（19日）持续紧咬，要求说明法律行动。同党立委林楚茵更指高虹安施展“吸血资策会大法”，在2017年仍于资策会任职时，却以科智公司企业服务处长名义出席活动，涉及兼职还可能多领一份薪水。

卓政宏19日说，上周四已对高虹安发出律师函主张该会著作权，目前还没收到说明。如果高虹安收到函件的七天内仍不回应，本周五或最晚下周一会对她提起侵权告诉。

他说，资策会本周会同时发文给辛辛那提大学，要求说明高虹安博士论文有无大量重制该会论文情况。

高虹安说，委任律师已函文回复，可能是资策会还没收到，已委请律师处理后续法律程序，也准备好相关事证，未来若进入法律程序会再提出。她痛批民进党为巩固自身政权，竭尽所能动用“国家机器”追杀她。

至于兼差领双薪问题，卓政宏说，无从得知当时高虹安是否领薪水，但该会查过，“确定高虹安没有报备”、“兼职是不被允许的”。而利用资策会资源去帮别的公司做事，已有劳雇契约债务不履行问题，也将循法律途径处理。

卓政宏还说，高虹安公费出差，在辛辛那提进修博士也没报备，经查高虹安是留学第四学期才申请短期进修办法，她的主管也是当时才知道她留学。这部分要把事情厘清，该做的法律动作都会做。

台湾经济部长王美花说，相关研发成果有著作财产权，需取得同意或授权，支持资策会维护权益。

高虹安竞选办公室批评，卓政宏恶意曲解法律程序，忽视高虹安已委任律师去函内容，民进党不惜动员党、政、媒力量，甚至安排党籍立委质询，一条龙式地制造选举议题，令人不齿。