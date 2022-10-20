台媒：美派爱国者导弹技术团长期驻台

台媒报道称，为协助维持爱国者三导弹系统运作顺利无虞，经台美双方议定，美国政府协调爱国者三导弹原厂，自本月初起派出阵容庞大的技术代表团长期驻台。

据《自由时报》报道，军方人士周四（20日）透露，美国爱国者导弹原厂过去也有派出技术代表赴台，但人数不一，也非长期驻台，属商业合约性质。此次台美签署的最新合约，是经过美国政府协调爱国者三导弹原厂，驻台人数增加很多，同时是长期驻台，两者性质上有所差异。

爱国者三型导弹为台湾反导弹作战的主力武器系统。根据台湾国防部最新公布的决标公告，空军司令部委请驻美军事代表团，与美国在台协会签署了一项合作协议，协议内容为《爱国者技术代表》，执行期程自今年10月4日起算，至2027年12月31日止，为期五年三个月。

这项属于劳务案的台美合作案，经费高达24亿9240万4595元（新台币，1.11亿新元），平均每月经费约达4千万元。

台湾空军现正使用的爱国者导弹系统有两种，除了以爱国者三型导弹为主力之外，另一则是由爱二导弹系统升级丶采用导引增强导弹（GEM）型弹体。爱国者导引增强导弹（GEM）区分为GEM-T与GEM-C两款，GEM-T提高了射程、射高和导引精度，具有拦截敌方射程达600公里的弹道导弹，至于GEM-C型导弹则是拦截对台进行低空攻击丶雷达截面积较小的巡弋导弹。

此外，台湾也向美采购一批爱国者三型增程型（MSE）导弹，较台湾现役爱三导弹性能更为先进丶射程更远，并且增加导弹”命中即毁“目标的能量，成为填补战区高空防御导弹与爱三导弹系统之间的空隙。