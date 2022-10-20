中国副外长回顾十年：拿下台湾九“邦交国” 有力阻遏外部势力干预港事务

中国外交部副部长马朝旭回顾十年来的外交工作时说，面对外部遏制打压和无理干涉，中国开展了针锋相对、坚定有力的斗争，连续拿下台湾九个“邦交国”，有力阻遏外部势力干预香港事务。

据新华网报道，星期四（10月20日）10时，中共二十大新闻中心举办第四场记者招待会，中央对外联络部副部长沈蓓莉，外交部党委委员、副部长马朝旭围绕“习近平外交思想指引中国特色大国外交开拓前行”主题与记者交流。

马朝旭说，新时代十年，中国建交国总数从172个增加到181个，同世界各国和地区组织建立伙伴关系的数量从41对增加到113对。推动中俄建立新时代全面战略协作伙伴关系。提出中美关系应秉持相互尊重、和平共处、合作共赢三原则的正确方向。倡导中欧构建和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。中国的周边战略依托更加巩固，同广大发展中国家的团结合作更加密切。

马朝旭说，中国的国家主权、安全、发展利益得到有力维护，面对外部遏制打压和无理干涉，开展了针锋相对、坚定有力的斗争，连续拿下台湾九个所谓邦交国，国际社会坚持一个中国的格局更加巩固。有力阻遏外部势力干预香港事务。连续挫败反华势力对中国进行攻击抹黑，捍卫了国家利益和民族尊严。

马朝旭说，当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，同时，人类社会面临许多前所未有的挑战。世界上的确有一些势力逆历史潮流而动，抱着冷战思维、零和博弈不放，热衷于拼凑小圈子，打“新冷战”，以意识形态划线，挑动阵营对抗，大搞霸权霸道霸凌，这是对世界秩序的最大威胁。一个分裂的世界不符合任何人的利益，阵营对抗只会把世界带进死胡同。

他说，中国坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。冠病疫情全球大流行和乌克兰危机，进一步彰显出构建人类命运共同体理念的真理意义。中国将坚定站在历史正确的一边，站在人类文明进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。