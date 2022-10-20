中国LPR保持不变 十城房贷利率不及4%

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心星期四（20日）公布最新一期贷款市场报价利率（LPR）：一年期LPR为3.65%，五年期以上LPR为4.3%，均与上月持平。

据中新社报道，对于LPR不变的原因，民生银行首席经济学家温彬分析，随着一系列稳增长政策加快落地实施，9月金融数据明显改善，信贷有效需求回升，信贷结构优化。后续政策效果还将继续显现，短期内仍将处于政策效果观察期，再度下调政策利率的必要性不高。

当月，多地房贷利率小幅下调。贝壳研究院发布的重点城市主流房贷利率数据显示，2022年10月，103个重点城市主流首套房贷利率为4.12%，较上月下降3个基点，二套利率为4.91%，与上月持平；10月平均放款周期为26天，整体放款速度较快。

贝壳研究院市场分析师刘丽杰分析称，9月末的阶段性定向降息新政是重点城市首套房贷利率回调的主要推动因素。该新政指出，2022年6月至8月份新建商品住宅销售价格同环比均连续下降的城市可阶段性放宽首套房商贷利率下限。

在此政策下，据该机构统计，截至10月19日，石家庄、贵阳、天津、武汉、宜昌等10城首套房贷利率降至4%以下。刘丽杰指出，当前符合阶段性定向降息政策的城市中，包括大连、哈尔滨、温州、泉州等城市房贷利率在4.1%的水平上，后期仍有回调空间。二套房贷利率政策未变的情况下，10月份，103个城市中，95%的城市二套利率保持在4.9%的下限水平。

广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，下一步，房地产政策重点应在纾困疫情冲击，疏通交易环节，降低交易成本，鼓励开发商继续大力度促销等供给侧方面继续发力，并与需求端政策合力，才能让降息效应更好显现。