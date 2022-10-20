中国驻曼彻斯特总领事否认打人

针对抗议者被拖进中国驻曼切斯特领事馆殴打事件，中国驻曼彻斯特总领事郑曦原否认在事件中打人，并称被打者“侮辱我的国家，我的领袖”。

中共二十大10月16日开幕之际，在英香港人组织当天下午在中国驻曼彻斯特总领事馆门外举行抗议活动，有30人至40人参与。期间，有从总领事馆走出来的人与示威者发生肢体冲突，引起英国传媒和政界关注，使事件升级至外交层面。

据法新社星期四（10月20日）报道，社交媒体流传的视频，指明中国驻曼彻斯特总领事郑曦原和领事馆另外三名人员涉及殴打其中一名示威者。

据天空新闻网星期三（10月19日）报道，有英国媒体视频显示，郑曦原拉扯该示威者的头发，之后将他拉进中国驻曼彻斯特领事馆。被打男子名为“陈鲍勃（Bob Chan）”。

中国驻曼彻斯特总领事郑曦原接受天空新闻网采访时，否认打人，并说：“我没打任何人，也没让领事馆人员打任何人。事实是所谓的抗议者打了领事馆人员。”

被问及拉扯示威者头发事件，郑曦原说：“他（Bob Chan）侮辱我的国家我的领袖，我认为是我的职责（这么做）。我认为当时情况紧急，该男子在威胁我同事的性命，而我们尝试控制情况。非常关键的是，我要将他（该男子）与我的同事分隔开。”

针对为何和平示威会样演变称肢体冲突，郑曦原称，最主要原因是示威者挂上“非常无礼”的横幅，上面的用字恶劣和无法令人接受。他强调在领事馆的大闸上挂有这些横幅并不妥善，因此他礼貌地要求他们拆除，但遭到拒绝。

郑曦原在给大曼彻斯特警方的信件中说，对警方没有采取更多措施保护领事馆人员安全感到失望，所以他们才决定自保。

他称指自己遭示威者袭击，其中一名职员更被对方扯颈，并认为这是对自己、领事馆和中国的严重骚扰。

不过，遇袭示威者陈鲍勃忆述，自己抓住大闸，但被拳打脚踢，而且没法持久支撑，最终被拉入领事馆范围，还以为自己可能没命。“我从未想过这样的事情会在英国发生。”

法新社报道，陈鲍勃称，自己被人拉扯头发和从后头被蒙面人袭击，并无法百分百确定郑曦原攻击他。“这是野蛮行为，我非常担心自己的安危，也为亲人将面对的待遇发噩梦。”他去年3月离开香港，定居英国。