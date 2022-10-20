彭博社：中国正研究缩短入境隔离期至“2+5”

彭博社引述知情人士称，中国官方正在研究是否将入境隔离检疫期缩短至“2+5”，即两天集中隔离和五天居家隔离。

据彭博社星期四（10月20日）报道，由于讨论在私下进行，知情人士要求匿名，不过他们说，中国官员正在研究将隔离期缩短为两天酒店集中隔离和五天居家隔离。

目前，中国的入境检疫隔离政策为“7+3”，即七天集中隔离医学观察和三天居家健康监测，期间共需做六次核酸检测，且不能外出。

知情人士指出，目前还不清楚新的居家隔离期将有哪些限制，以及新规将如何适用于外国人和其他在中国没有住所的访客。他们透露，这项新举措可能包括在预计近期将发布的新版疫情防控方案中。

不过，一名知情人士强调，这一政策转变需要得到高级领导人的批准，因此仍有可能被存在变数，或根本不被部署。

中国国家卫生委员会没有立即回应彭博社评论请求。

中国上一次放宽入境隔离期是在今年6月28日发布的第九版冠病疫情防控方案中，将原本的“14+7”隔离政策调整为了“7+3”。

彭博社报道称，受这一利好消息影响，在美国交易的中国股票跌幅缩小，离岸人民币也出现小幅回升。

中国严格的“动态清零”政策和低迷的经济前景使投资者信心受挫。此前，反映中国股票在美表现的纳斯达克金龙中国指数星期三（19日）重挫7.1%，创出5月9日以来最大单日跌幅，处于九年多以来的最低收盘水平。