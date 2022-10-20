双十一前生变 抖音顶流主播进军淘宝直播

今年“双十一”，两大抖音主播罗永浩、俞敏洪都将现身淘宝直播间。

据澎湃新闻报道，记者周三（10月19日）获悉，前抖音直播带货“一哥”罗永浩将在双十一期间开启淘宝直播，首场直播将定在10月24日晚上8时，在“罗永浩直播间”内进行。

据“交个朋友”内部人士在社交媒体上发布的信息显示，目前罗永浩淘宝的双十一首秀正在招商中。

不仅仅是罗永浩，俞敏洪10月31日晚也将现身“新东方迅程教育专营店”淘宝直播间，直播内容主要涉及大学生学习成长与规划。

不过，这并非是俞敏洪首次在淘宝直播。去年双十一期间，俞敏洪就开启淘宝“直播带课”之路，分享大学学习、职业路径规划等，不少用户购买了考研英语、大学英语四六级等课程。

抖音两大网红罗永浩、俞敏洪均开启淘宝直播的消息，引发了外界诸多猜测。有人认为，这或许是淘宝在大力“挖角”抖音主播。

淘宝、抖音对此均未回应，业内人士透露，目前包括东方甄选、交个朋友等头部直播间均未和抖音签订独家协议，这意味着直播团队可以自由选择不同平台开启直播。

此前2020年3月26日，罗永浩曾宣布，抖音已成为独家直播带货平台，在4月1日晚11时完成直播首秀。整场直播持续三小时，支付交易总额超1亿1000万元（人民币，下同，2167.88万新元），累计观看人数超4800万人，创下平台当时最高带货纪录。