复星国际拟向沙钢集团出售南钢六成股权

在香港交易所停牌三天后，复星国际有限公司（复星国际）星期三（10月19日）晚间发布内幕消息称，拟向以不超过160亿元人民币（下同，31亿新元）出售合营企业南京南钢钢铁联合有限公司60%股权。

据澎湃新闻报道，复星国际公告显示，江苏沙钢集团（作为买方）与复星高科、复星产投及复星工发（作为卖方，均为复星国际的附属公司）于2022年10月14日签订框架协议。据此卖方有意向出售，买方有意向收购目标权益（占目标公司60%的股权）。潜在出售的意向代价不超过人民币160亿元，潜在出售代价的确切金额将视尽职调查结果由框架协议订约方进一步协商。

按照公告，目标公司南京南钢钢铁联合有限公司由南京钢铁集团持有40%的股权，复星高科持有30%的股权、复星产投持有20%的股权及复星工发持有10%的股权。于潜在出售完成后，买方沙钢集团将持有目标公司60%的股权，南京钢铁集团持有其40%的股权，卖方将不再持有目标公司的任何股权。

公告显示，目标公司南京南钢钢铁联合有限公司是复星国际的一家合营企业，主要从事投资控股，直接及间接持有南京钢铁股份有限公司59.11%的股权。南京钢铁股份有限公司于上海证券交易所上市，主要从事钢材制造与销售。

如果此次出售事项完成，复星国际及其附属公司将不再持有南京南钢的任何股权，上市公司南钢股份的实际控制人也将由复星变为沙钢集团。

目前，复星国际主要聚焦健康、快乐、富足、智造四大业务板块。其中智造板块是以南钢股份和海南矿业为代表的钢铁与矿产资源业务为主。

按照复星国际披露的半年报，上半年，其智造板块的收入为51.27亿元人民币，同比增长43.6%；归属于母公司股东之利润为10.41亿元人民币，同比下降36.1%。利润的下降主要是由于受到原材料价格上涨影响，南钢股份等企业利润较上年同期相比有所下降。数据显示，2022年上半年南钢股份实现营业收入达348.87亿元人民币，同比下降9.59%；归属于上市公司股东的净利润为14.92亿元人民币，同比下降34.01%。

买方沙钢集团是中国最大的民营企业之一，主营业务为钢铁制造销售等。数据显示，2021年，沙钢集团在世界钢铁排名中位列第四，截至2022年6月末，总资产超过2300亿元人民币。截至公告日期，沙钢集团分别由沙钢集团董事局主席沈文荣持有约29.32%权益；张家港保税区兴恒得贸易有限公司持有约29.10%权益及32名其他股东（其中概无个别实体持有沙钢集团18%以上权益）持有约41.58%权益。

按照公告，复星国际股份已自2022年10月17日（星期一）上午9时正起暂停买卖。公司已向香港交易所申请于2022年10月20日（星期四）上午9时正起恢复股份买卖。