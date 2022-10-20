马斯克称楼市下行令中国经济近于衰退

美国电动车巨头特斯拉创始人马斯克（Elon Musk）称，持续了一年多的房地产市场下行，使中国正在经历类似于衰退的经济低迷。

据彭博社报道，马斯克星期三（10月19日）的特斯拉第三季度财报电话会议上说，中国正在经历“某种程度的衰退"（recession of sorts），尤其是在房地产市场。他在回答有关最近的订单趋势的问题时针对中国市场做出上述表述。

马斯克还说，与此同时，欧洲正面临着能源短缺导致的经济衰退，而美国的情况则很好。他补充说，虽然美联储加息 "超过了他们应该做的"，但他认为他们 "最终会意识到这一点"并降息调整。

特斯拉在中国上海有一个超级工厂，今年9月生产线升级后，年产量将可达到100万辆。在上海年初因为疫情而封城数月期间，特斯拉工厂也曾被迫暂停运营数周。

在中国严格的“动态清零”政策下，疫情的反复使各地管控措施影响经济活动和需求，导致经济复苏脆弱，同时，楼市的低迷也抑制了人们的信心，并遏制了对从商品到贷款的各种需求。

据彭博社预计，今年前九个月的房地产投资估计比一年前下降了7.5%，而在冠病疫情之前的类似时期，增长则超过了10%。

另一方面，中国罕见地推迟了原本预计于星期二（18日）发布的第三季度经济数据，包括季度国内生产总值（GDP）、月度工业产出、能源生产、固定资产投资、房地产投资和销售、零售额和房价。中国国家统计局没有说明推迟原因。