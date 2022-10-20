报告：中国103城主流首房贷款利率4.12%

贝壳研究院周四（20日）发布百城银行房贷利率简报，，统计数据显示，10月监测的103个重点城市主流首套房贷利率为4.12%，较上月下降3个基点，二套利率为4.91%，与上月持平；本月平均放款周期为26天，整体放款速度较快。

据中新经纬报道，报告显示，10月银行放款周期26天，与上月基本持平。其中一线城市平均放款周期为30天，二线城市平均放款周期均为24天，三线城市平均放款周期为26天。

中国人民银行、银保监会9月29日发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。

报告称，受此影响，截止到10月19日，贝壳研究院监测范围内已有10城首套房贷利率降至3字头，主要分布在湖北、广东等地。

二线城市中，昆明首套房贷利率降至3.95%，武汉、天津和贵阳首套房贷利率降至3.9%，石家庄首套房贷利率降至3.8%。三四线城市中，清远首套利率最低，已降至3.7%。利率变化来看，本月石家庄、兰州首套房贷主流利率下调幅度最大，达到30BP，88城房贷利率与上月一致，未做调整。

报告还称，除商贷利率外，各地公积金利率也纷纷下调。自10月1日起，中国人民银行决定下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变，即5年以下（含5年）和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。随后，北京、天津、武汉、南京等多地陆续跟进下调公积金贷款利率。

报告还指出，分城市线来看，一线城市房贷利率最高，首套平均为4.60%，二套平均为5.13%，与上月持平。二线城市首套利率最低，平均为4.08%，三四线城市首套房贷利率平均为4.11%。

从利率下调幅度看，三四线城市房贷利率同比降幅最大，首二套利率同比降幅分别为169BP和116BP。以首套房100万商业贷款本金，30年期等额本息还款计算，平均每月可减少月供约1036元，需偿还的利息总额减少约37万元；一线城市房贷利率同比降幅最小，首二套利率同比降幅仅60BP和52BP。