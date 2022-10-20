中联部副部长：中国决不照抄照搬别国政治制度

中共中央对外联络部副部长沈蓓莉说，中共不会对其他国家政党的内部事务指手画脚、输出中国模式，同时也坚决不接受居高临下、颐指气使的说教，决不照抄照搬别国的政治制度。

据澎湃新闻报道，沈蓓莉在星期四（10月20日）中共二十大新闻中心举办的第四场记者招待会上，针对中共如何在外交中处理“互不干涉内部事务”与“互学互鉴”二者的关系提问，做出以上表述。

沈蓓莉说，“互不干涉内部事务”与“互学互鉴”是辩证统一关系，体现了中共尊重人类政治文明多样性和推动人类政治文明进步的一贯立场。

她指出，“互不干涉内部事务”是各国政党普遍共识和国际关系基本准则，是不同政党保持自身独立性的前提，应该平等相待、相互尊重。“互不干涉内部事务”也是人类政治文明多样化发展的保障。多样性是世界的基本特征，推动构建人类命运共同体，不是以一种制度代替另一种制度，不是以一种文明代替另一种文明。选择何种政治制度、何种发展道路，是各国政党、各国人民自己的事。

沈蓓莉说，中共总书记习近平在二十大报告中指出，要坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，反对冷战思维，反对干涉别国内政，反对搞双重标准。

她说：“我们党不会对其他国家政党的内部事务指手画脚，不会‘输出’中国模式、要求别的国家和政党‘复制’我们的做法。同时，我们也坚决不接受那些居高临下、颐指气使的说教，决不照抄照搬别国的政治制度。”

沈蓓莉还说，“互学互鉴”是人类政治文明繁荣发展的重要动力，推动人类文明进步，离不开各国政党求同存异、互学互鉴。“他山之石，可以攻玉。”她指出，中共重视和其他国家政党交流对话，积极借鉴吸收人类一切优秀文明成果，也通过多种方式同各国政党分享治党治国的经验，从思想理念、政策规划、治理实践等层面深化发展合作。

她还强调，中共将继续与外国政党深入开展治国理政经验交流，共同加强自身的建设、提升治理能力、更好为民造福，携手为人类文明发展作出政党的贡献。