林青霞凭文艺贡献获港大授予名誉博士学位

台湾知名女星林青霞凭借在文艺方面的贡献，获得香港大学授予社会科学名誉博士学位。

香港大学星期四（10月20日）在官网宣布，将于11月2日举行的第207届学位颁授典礼，颁授名誉博士学位予三位杰出人士。

获颁此荣誉的三人是诺贝尔物理学奖得主杨振宁、台湾知名女星林青霞和香港小轮（集团）主席林高演。颁授典礼由港大副校监李国宝爵士主礼，林高演代表各名誉博士学位领受人致词。杨振宁将缺席典礼。

港大名誉博士学位是颁授予对大学、社会或学术方面有杰出建树，在知识思想上，社群或文化方面对整体社会及全球有宝贵贡献的人士。

根据港大在官网介绍，林青霞是华语电影界家喻户晓的演员，凭藉多出优秀作品，备受影圈称誉，更成为大中华地区以至全世界几代观众心中的传奇人物。

她在20多年的影剧生涯中，共拍摄百部电影作品，包括反串饰演《金玉良缘红楼梦》的贾宝玉及《笑傲江湖II东方不败》中的东方不败等。 她于1990年以《滚滚红尘》赢得第27届金马奖最佳女主角奖；2018年于意大利乌甸尼获颁第20届远东电影节“终身成就金桑奖”；同年3月获香港中文大学善衡书院颁授荣誉院士名衔。

此外，林青霞在文坛上也取得非凡成就，迄今出版四本散文集：《窗里窗外》（2011）、《云去云来》（2014）、《镜前镜后》（2020）及《青霞小品》（2022）。2022年，她的第三本著作《镜前镜后》获得“第16届香港中文文学双年奖”散文组推荐奖。

香港大学谨向林青霞颁授名誉社会科学博士学位，以表扬她在艺术文化的重大贡献。

据介绍，杨振宁教授是诺贝尔物理学奖得主，世界知名理论物理学大师，无数华人后辈科学家景仰的泰斗。

杨振宁生于中国安徽合肥，1942年于国立西南联合大学修毕理学士学位，1944年获清华大学硕士学位，并于1948年获美国芝加哥大学授予哲学博士学位，翌年进入普林斯顿高等研究所展开研究工作，至1952年成为永久会员，1955年升任正教授。1963年，普林斯顿大学出版社出版他的教学著作《基本粒子发现简史》。

杨振宁于1966年出任纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授，兼任新成立的理论物理研究所首任所长，该所后来更名为杨振宁理论物理研究所。杨振宁现为纽约州立大学石溪分校荣休教授、香港中文大学博文讲座教授，以及清华大学教授。

杨振宁凭藉与李政道教授共同发表的弱相互作用中宇称不守恆的重大发现，于1957年获颁诺贝尔物理学奖。他另一杰出成就为1954年与米尔斯提出的非阿贝尔规范场理論，又称杨－米尔斯（Yang-Mills）理论，此突破性研究不但奠定了粒子相互作用理论的基础，更重塑了20世纪下半叶以来物理学与现代几何学的发展。杨振宁超卓成就也备受全球二十四所大学认同，予以名誉博士学位。

香港大学谨向杨振宁教授颁授名誉科学博士学位，以表扬他在学术界及全球的重大贡献。

林高演博士为香港小轮（集团）主席、恒基兆业地产有限公司副主席、香港中华煤气有限公司及美丽华酒店企业有限公司董事，具超过48年银行及物业发展经验。

林高演于香港大学修毕理学士学位，2008年获港大颁授名誉大学院士，并于2009年获理学院颁授杰出校友奖。

林高演现任香港大学基金副主席，并为港大雇员公积金、雇员退职公积金计划、僱员退休金计划信托人之一，同时担任拨款委员会及投资委员会委员。

林高演于2019年获香港中文大学颁授荣誉院士衔、2015年获澳洲麦觉理大学（Macquarie University）授予商学荣誉博士学位，及于2021年获香港科技大学授予工商管理学荣誉博士学位。

林高演于2017年获颁授银紫荆星章（SBS）。他也为香港运输物流学会和香港董事学会资深会员，以及仁安医院和香港平民屋宇有限公司董事。

香港大学谨向林高演博士颁授名誉社会科学博士学位，以表扬他在学术界及全球的重大贡献。