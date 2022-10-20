特斯拉财报：上海超级工厂仍是主要出口中心

特斯拉周四（10月20日）发布的第三季度财报显示，在经历了第二季度的生产速度降低后，上海超级工厂第三季度的生产速度超过了之前的季度纪录。上海超级工厂仍然是特斯拉的主要出口中心，向北美以外的大多数市场供应汽车。

据中新社报道，特斯拉中国透露，上海超级工厂第三季度生产速度超越历史纪录，助力1月至9月的累计交付量达到48万3074辆，接近2021年全年交付数字。上海超级工厂8月还达成第100万辆整车下线的里程碑，耗时三年多，成为特斯拉生产效率最高的超级工厂。

中国全国乘用车市场信息联席会数据显示，特斯拉上海超级工厂7月出口量达1万9756辆，8月出口量达4万2463辆，9月出口量为5522辆。特斯拉首席执行官马斯克曾介绍：“特斯拉在每季度上半段生产的新车主要用于出口，下半段则会更多投放在本土市场。”

此外，据财报显示，特斯拉第三季度营收近215亿美元，同比增长56%，超过第一季度的187亿美元（266.48亿新元）以及第二季度的169亿美元。按美国通用会计准则，特斯拉第三季度营业利润为37亿美元，营业利润率为17.2%。

特斯拉介绍，特斯拉全球第三季度共生产超过36.5万辆汽车，交付超过34.3万辆汽车。该季度交付表现再创新高，同比增长42.4%、环比增长34.9%。同时，特斯拉全球累计交付量在第三季度突破300万辆，Model3、Model Y等热门车型持续登顶多国车市单月销量榜。

