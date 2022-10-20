知情人士：复星出售资产为后期项目储备资金

复星国际周三（10月19日）公告，出售南京南钢钢铁联合有限公司60%的股权给江苏沙钢集团。消息人士说，包括复星国际在内的“复星系”，一系列出售资产的目的并不仅仅是为了还债，同时也为未来包括开发上海“豫园三期”等重点项目储备资金。

据经济观察网报道，接近复星国际决策层的知情者透露，外界关于复星国际总债务有6500亿元（人民币，下同，1281亿新元）的说法完全错误，复星国际真实负债为1000亿元左右，出售资产也是为了给后期项目储备资金。

知情人士说：“复星的策略是该收缩的收缩，该继续发展的继续发展，因此要为后期重点发展的一些项目储备资金。豫园三期以及整个大豫园片区项目，是上海市交给复星的任务，必须要搞好。”

1992年，以郭广昌为首的几位复旦大学校友以3.8万元人民币创立复星企业，发展至今，已形成规模极为庞大的“复星系”，并成为中国最重要的民营企业集团之一。“复星系”核心企业复星国际，于2007年在香港联交所上市，2021年，复星国际总收入约为人民币1613亿元，总资产约为人民币8064亿元。

2022年以来，“复星系”的债务问题，成为资本市场关注的热点之一。2022年6月14日，国际著名债券评级机构穆迪将复星国际Ba3的公司家族评级列入下调观察名单。

穆迪认为，中国大陆房地产市场的低迷给复星增加了流动性压力。截至2022年3月底，复星在控股层面的库存现金不足以支付未来12个月到期的短期债务，其经常性收入不足以支付利息和运营费用。

接近复星国际决策层的知情者说：“穆迪当时的这一报告对于复星影响非常大，甚至有些让人措手不及。”

在此前后，“复星系”开始在资本市场上对其所控股或参股的多家上市公司进行大手笔减持。市场估计，其减持套现金额总计已达到200亿元左右。