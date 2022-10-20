美大学调查：至少1400名驻美华人科学家去年改投中国大专学府

美国大学调查显示，有至少1400名驻美华人科学家去年离开所任职的美国大学，转投中国大专学府。

香港《南华早报》星期四（10月20日）报道，亚裔美国人学者论坛刊发美国哈佛大学、普林斯顿大学和麻省理工学院联合提交的调查报告，列出上述信息。

这一高数字说明美国政府为遏制有中国血统科学家的研究和学术活动所推出的政策，引发了“冷却效应”，意味着将对美国研究造成影响。

普林斯顿大学社会学系教授谢宇星期一（17日）在视讯讲座呈现上述报告时说：“我们在这方面看到上升趋势”，并称美国流失不少人才到中国已有好一段时间，尤其在“中国行动计划”（China Initiative）实施后。

中国行动计划由美国前总统特朗普政府在2018年推出，由美国司法部国家安全司负责实施，并表示该计划旨在全面消除中国人民共和国间谍、防止美国科技和知识产权被中国盗窃。

上述报告提出，虽然美国现任总统拜登政府因为担心种族和文化歧视引发恐惧，今年正式终结该计划，但仍对有中国血统的科学家持续构成影响。

谢宇与上述三所美国大学的四名作者在总结报告时说：“我们的调查显示，美国有中国血统的科学家在开展例行研究和学术活动时，普遍感受到恐惧。如果无法缓解这份恐惧，美国将面对未能充分利用科研人才的显著风险，同时也将向中国和其他国家流失科研人才。”

上述报告所收集的数据显示，根据他们的姓氏来确认，有1415名有中国血统的科学家已变更他们的任职单位。这些变化根据科学家在学术期刊列出的地址确认。他们涉足工程、电脑科学、数学、物理科学和生命科学等领域。这一数字较去年增加21.7%，比2011年数字多出逾一倍。